America' s Cup | l' Italia rischia | addio Cagliari | ci prova Brindisi

L'Italia è a un passo dal perdere lo spettacolo dell''s. A Cagliari, infatti, dove erano avviate le trattative per una tappa delle World Series, evento di avvicinamento al trofeo velico più antico (con barche più piccole, gli AC40), non ci ......

Un pezzo di Americas Cup in Puglia Dopo il flop di Cagliari spunta l'opzione Brindisi per le World Series di… La Repubblica

'Evento di straordinario valore sportivo e dal grande impatto turistico', sottolinea il ministro per lo Sport ROMA (ITALPRESS) - 'Aver perso ...Salta l’accordo con la Regione Sardegna per una tappa a ottobre delle World Series. Il ceo Dalton spiega: “È un problema di pagamenti” ...