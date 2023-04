Altro che influencer | quando negli anni Trenta la Venere di Botticelli conquistò l’America

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr – Diciamolo subito, senza tanti giri di parole, ladi Sandroin minigonna, mentre fa un giro in vespa o intenta a mangiarsi la pizza, è una trovata decisamente di cattivo gusto. Tentare di trasformare un capolavoro assoluto dell’arte italiana in una virtual, come se fosse la trasposizione di Chiara Ferragni, si presta a sacrosante critiche. Quindi sì, a prescindere dalle salottiere polemiche intellettò, la campagna di promozione turistica del ministero del Turismo, può essere bollata semplicemente come una cafonata. Qualcosa di talmente trash da sconcertare chiunque abbia un minimo di senso del bello. Una virtualda 9 milioni di euro? E bene ha fatto Vittorio Sgarbi a stroncarla, prendendo posizione da sottosegretario alla Cultura contro la scelta del governo di cui ...