Almanacco del 22-04-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 aprile 2023)del giorno e buona giornata dalla redazione Buona giornata da Francesco Vitale Oggi siamo arrivati a giovedì 20 di aprile e allora andiamo a partire la Chiesa oggi ricorda sant’aniceto papà Aniceto deriva dal nome augurale greco anni che sta latinizzato in an incertus Che significa invincibile inconquistabile il proverbio ci dice Meglio misura due volte che taglia è male Eh beh sono nati oggi Joan Mirò Massimo D’Alema Carmen Electra e soprattutto oggi abbiamo proprio per ricordare veramente un grande artista Gabry Ponte Ve lo ricordate quello degli Eiffel Sixty Five perché adesso Insomma ci sono ancora hanno rifatto anche qualcosa in questo senso vero Gabry Ponte abbiamo tutto un augurio perché sono certo che lui ci ascolterà Tutto fatto dalla nostra Silvia veramente 50 anni Comunque il nostro artista Tantissimi auguri di Risparmio uno dei suoi ultimi brani ...