Alluvione nelle Marche | dall’Anso 8mila euro per aiutare chi è ancora in difficoltà

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 aprile 2023) Roma – La notte tra il 15 e il 16 settembre 2022 una devastanteha portato nei territori marchigiani e lungo la valle del Misa morte e distruzione. Senza possibilità di scampo molte vite sono andate perdute, centinaia di case e attività produttive sono state profanate dalla fiumana, che ha distrutto tutto quello che ha trovato lungo il suo percorso. Come sempre, come fu già nel 2014, la risposta dei singoli cittadini e delle organizzazioni pubbliche e del terzo settore è stata rapida e infaticabile. In particolare, il Comitato territoriale CRI di Senigallia ha subito attivato la Sala Operativa Locale, immediatamente connessa sia con la Sala Operativa Regionale CRI sia con il COC dei diversi Comuni di competenza territoriale. Già alle 22,30 i primi mezzi uscivano dalla sede di Cesano di Senigallia, per recarsizone di maggior bisogno, ...