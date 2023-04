Allegri | “Nessuna rivincita contro il Napoli Vogliamo batterli perché stanno uccidendo il campionato”

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiTorino – Vigilia di Juventus-. Mentre Luciano Spalletti, per la prima volta, resta in silenzio, a parlare da Torino è Massimiliano. Queste le sue dichiarazioni: “Affrontiamo unche si sta avviando a vincere lo Scudetto, che ha fatto unstraordinario e che meritatamente sta vincendo, quindi per noi domani sarà una partita difficilegiochiamouna squadra forte, che è uscita dalla Champions e che vuole fare più punti possibili per arrivare quanto prima allo Scudetto. Per noi da qui alla fine sono otto partite per cercare di fare più punti possibili, arrivare tra le prime quattro e avere come obiettivo quello di arrivare al secondo posto”. Comei difensori? “Fino a domani mattina definirò il ...

...fare meglio - ha raccontato- . Abbiamo la possibilità di arrivare in finale di Coppa Italia e di Europa League, oltre ad andare a prendere la Lazio che è attualmente seconda"....considerazione per l`organizzazione difensiva, riconosciuta ad altri colleghi peraltro. Zero. Scorticato vivo dai sostenitori della Juve, è riuscito a riconquistare una piccola fetta di ...francese, portoghese e grandi club c ome Bayern, Chelsea, Arsenal (che domina il campionato ... ovvero Vincenzo Italiano per la Fiorentina, Massimilianoper la Juventus, Simone Inzaghi ...

Allegri: "Nessuna rivincita contro il Napoli. Vogliamo batterli perché ... anteprima24.it

TORINO (ITALPRESS) – “Il Napoli si sta avviando a vincere lo scudetto meritatamente attraverso un campionato straordinario. Affrontiamo ...12:11 - ALLENAMENTO IN CORSO - La Juventus è in campo alla Continassa e si sta allenando in vista della gara contro il Napoli. Per questo match Bremer dovrebbe ...