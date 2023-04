Allegri “Napoli straordinario | la Juve punta al 2° posto”

(Di sabato 22 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) – “Ilsi sta avviando a vincere lo scudetto meritatamente attraverso un campionato. Affrontiamo una squadra forte uscita dalla Champions League facendo una bella partita. Bisogna fare una grande gara sapendo che per noi, da ora alla fine, ci sono otto gare dove fare più punti possibili per rimanere tra le prime quattro con l'obiettivo secondo”. Massimiliano, allenatore dellantus, sprona il suo gruppo nel tentavo di chiudere la stagione nel migliore dei modi, nonostante le numerose vicessitudini che sicuramente ne hanno minato la serenità nel corso del campionato: “Come abbiamo vissuto il periodo del -15? Abbiamo dovuto resettare tutto e riadattarci alla classifica, quello che abbiamo fatto è stato fatto bene, ma ora dobbiamo fare meglio – ha ...

