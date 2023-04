Allegri | “Napoli ha ucciso il campionato Vogliamo vincere | obiettivo secondo posto”

Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il, di seguito le sue dichiarazioni:Ilsta facendo molto bene, ha ucciso il campionato tenendo un ruolino di marcia impressionante". Sul rush finale: "Domani è importante, poi penseremo alle altre partite - ha ammesso- .... che per Massimilianosignifica 'qualificarsi per le due finali, di Coppa Italia ed Europa League, e il secondo posto in campionato'. Però battere un'che ha ammazzato la Serie A, ...

Allegri: "Su Bremer decido domani. Il -15 Abbiamo dovuto resettare tutto, ma ora..." La Gazzetta dello Sport

Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Napoli. "Zlatan è convocato, sta bene anche se con un'autonomia limitata. Non ci sarà Giroud, ha preso un colpo Pobega ma vediamo domani": sono ...(Adnkronos) – Dopo la sentenza della giustizia sportiva che ha tolto 15 punti alla Juventus “abbiamo dovuto resettare tutto, fare uno sforzo mentale per riadattarsi a quella che era la classifica e ce ...