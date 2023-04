Allegri | «Inter? Prima il Napoli! Bremer sta bene | ma valutazioni»

Leggi su inter-news

(Di sabato 22 aprile 2023) Massimilianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli. Il tecnico bianconero delinea gli obiettivi stagionali, fra cui la Coppa Italia CONDIZIONI –informa sulle condizioni degli infortunati della Juventus: «Siamo tornati ieri pomeriggio, ci siamo allenati, adesso recuperiamo energie per questa meravigliosa partita, con tanta voglia di arrivarefino in fondo.sta, ma valuterò per domani, giocherà comunque uno fra Rugani e Bonucci. De Sciglio è a disposizione, su Chiesa devo vedere come ha recuperato. Noi vogliamo arrivare ad avere giocato un totale di 58 partite, che è il massimo possibile in stagione, arrivando in due Finali. Sarebbe importante vincere domani e poi pensare a mercoledì, valuterò come far girare un po’ la squadra». OBIETTIVI – ...