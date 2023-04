Alexa? Vorrei cenare in camera

Leggi su panorama

(Di sabato 22 aprile 2023) L’assistente vocale di Amazon sbarca in hotel e si trasforma in un concierge digitale. Le si può chiedere qualsiasi cosa: accendere la luce, aprire e chiudere le tende, prenotare la spa e pianificare escursioni... Il tutto nel pieno rispetto della privacy. Un maggiordomo virtuale a completa disposizione per rispondere ai comandi, fugare dubbi, rimediare alle mancanze, dettagliare percorsi e ricordare gli impegni. Ricreare in viaggio la comodità casalinga è l’essenza diSmart Properties for Hospitality, l’assistente vocale che diventa concierge per estendere l’esperienza domestica nelle camere di hotel. Con il tempo arriverà in migliaia di strutture alberghiere, resort e B&B. Per ora il lancio italiano (che anticipa la Germania e segue la disponibilità in Usa, Canada, Regno Unito, Francia) è un’esclusiva del TH Roma Carpegna Palace Hotel. A breve saranno ...