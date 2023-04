Alessandra Celentano discute con Emanuel Lo | “Grossolano sei tu!”

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 22 aprile 2023) Grande discussione nella sesta puntata di Amici 22 tra la maestraedLo. Dopo l’esibizione di Ramon Agnelli i due hanno avuto un’accesa lite sulle qualità del ballerino di classico. Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 22 Volano stracci tra i due prof di Amici 22 Fin dall’inizio del talent show di Canale 5, il maestroLo ha avuto da ridire su Ramon Agnelli, reo secondo lui di non essere sufficiente versatile e interessante come ballerino. nonostante sia un’eccellenza nel classico, sembra che questo non sia sufficiente per il prof di hip hop. Maria De Filippi dopo l’esibizione dell’allievo ha chiesto se ci fossero passi di classico e a quel punto è scattatoLo che ha accusato il ragazzo di non riuscire a fare nient’altro. Inoltre, il prof ha ...