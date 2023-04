Alcaraz-Evans in tv | data | orario | canale e diretta streaming semifinale Atp Barcellona 2023

(Di sabato 22 aprile 2023) Carlossfiderà Danielnelladell’ATP 500 di, in programma dal 17 al 23 aprile. Lo spagnolo, archiviato il problema fisico che l’ha costretto a saltare il torneo di Monte-Carlo, ha ricominciato la sua ascesa dall’evento catalano, in cui da prima testa di serie del tabellone è approdato sino al penultimo atto senza cedere alcun set. Il britannico non stava vivendo certo la sua migliore stagione della carriera, ma all’improvviso questa settimana sembra aver ritrovato una buona condizione, ottenendo ottimi scalpi su Khachanov e Cerundolo dopo aver battuto il nostro Arnaldi all’esordio. C’è un precedente,to 2021 e giocato a Vienna: sul campo indoor austriaco vinse lo spagnolo in due set. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ...

PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo oggi (sabato 22 aprile) . I due giocatori sono pianificati come secondo e penultimo incontro di giornata sulla Pista ...... Musetti (Ita) - Tsitsipas (Gre) - (anche su Sky Sport Uno) non prima delle 16:(Spa) - Cerundolo (Arg) /(Gbr) FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti CLASSIFICA ATP Musetti torna in ...Qui, in caso di impresa contro l'ellenico, si scontrerebbe con uno tra l'idolo di casa Carlosoppure il britannico Daniel. SEGUI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE ...

ATP Barcellona 2023: Musetti all'esame Tsitsipas, Alcaraz attende il sorprendente Evans OA Sport

BARCELLONA - Lorenzo Musetti contro Stefanos Tsitsipas: in palio un posto nella finale del torneo At di Barcellona. Dopo aver eliminato Sinner, che si è ritirato alla vigilia del derby azzurro, Musett ...A che ora e come seguire la semifinale del torneo ATP 500 di Barcellona 2023 tra Carlos Alcaraz e il britannico Daniel Evans.