Al cu | inumidire le natiche | Dibba fuori controllo | chi lo fa esplodere

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) "Ricordo gli attacchi di Giancarlo Cancelleri nei miei confronti quando lasciai il Movimento 5 Stelle per quell'ignobile sostegno al governo Draghi": Alessandro Di Battista si toglie qualche sassolino dalle scarpe con un post su Facebook. E riferendosi all'esecutivo guidato dal banchiere aggiunge: "Governo che, tra l'altro, permise a Cancelleri stesso di incassare qualche stipendiuccio in più come sottosegretario alle infrastrutture (piazzato da Di Maio che l'altro giorno se ne stava pacioso in una tavola rotonda a mangiare accanto ad Angelino Alfano)". "Ricordo - prosegue - interviste piuttosto meschine da parte sua colme di livore (mi chiamava 'DisFattista' perché non volevo l'alleanza con il Pd) e rimproveri pubblici. Magari sperava che attaccare me edledraghiane gli avrebbe garantito qualche posto al sole". E ...