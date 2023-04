Aifa | la pillola anticoncezionale sarà gratuita | “Svolta epocale per tutte le donne”

(Di sabato 22 aprile 2023) La,unaper le. Ad annunciarlo è l’Agenzia italiana del farmaco (). La prossima settimana la decisione dovrebbe andare al Cda e poi essere pubblicata in Gazzetta ufficiale. E’ stato stimato un costo per le casse dello Stato di circa 140 milioni di euro l’anno. Secondo i dati, questainteresserà oltre 2,5 milioni diche ogni giorno prendono lae di cui una parte di queste però già non pagano. Negli ultimi anni, alcune Regioni (la Toscana è stata le prima nel 2018) offrono giàmente la, ma solo nei consultori e a determinate categorie. Approvata anche ...

Venerdì sera il Comitato prezzi e rimborsi dell'ha deciso di rendere gratuita la pillola anticoncezionale per le donne di tutte le età. Viene salutata come una svolta in tema di uguaglianza. In particolare per le donne. L'ha deciso di rendere la pillola gratis per le donne di tutte le età. E' il contraccettivo più usato al mondo, seppure con le dovute avvertenze Nella Giornata della Salute delle donne, l'Agenzia italiana del farmaco ha deciso di rendere la pillola anticoncezionale gratuita.

Pillola anticoncezionale gratis per tutte le donne: la svolta dell’Aifa Corriere della Sera

La decisione dell’Aifa (che dovrà essere ratificata la settimana prossima) costerà allo Stato 140 milioni di euro all’anno. Associazioni e politica all’attacco: «È così che si promuove la natalità» ...Diritti (Italia) Dopo l’ok dei tecnici dell’Aifa ora si aspetta il parere del cda, egemonizzato dalla destra. Di Andrea Capocci ...