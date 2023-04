(Di sabato 22 aprile 2023) L’estate si avvicina eogni anno si cercano operaiper la raccolta dei prodotti agricoli. Operai da impiegare poi anche nel periodo autunnale per le vendemmie che si prolungheranno e per la raccolta delle olive e non solo. Ma c’è un problema: l’Italia ha carenza di braccia. E non mancano solo quelle. Coldiretti: “Mancanolavoratori agricoli” Nel settore agricolo mancano anche le maestranze specializzate. L’allarme viene lanciato da Coldiretti. La maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell’italiana dice che mancano all’appello almenolavoratori per colmare la “mancanza di manodopera che ha duramente colpito l’lo scorso anno con la perdita rilevante dei raccolti nazionali”. Calderone: “Si cerca un milione di ...

In merito, lo stesso presidente Roberto Mantovanelli ha aggiunto: 'Per realizzare questo obiettivoperò modelli disostenibili molto diversi dagli attuali'. In base a quanto si ...... con tutti i nutrienti cheper una vita sana, nutrienti che possono arrivare sulle nostre ... Grazie all'alleanza tra ricerca scientifica ei coltivatori e gli allevatori oggi stanno ...... dal grano all'avena, cheal Paese a causa dell'esplosione della spesa di gasolio, concimi ...il Paese il più possibile autosufficiente per le risorse alimentari facendo tornare l'...

Agricoltura, servono subito 100mila stagionali: come proporsi QuiFinanza

L’estate si avvicina e come ogni anno si cercano operai stagionali per la raccolta dei prodotti agricoli. Operai da impiegare poi anche nel periodo autunnale per le vendemmie che si ...In Portogallo il focus di Aqua Publica Europea sul riuso delle acque: a fine giugno l’assemblea annuale che per la prima volta si terrà a Verona ...