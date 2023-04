Agresti | «Inter e Milan legate al derby Ma con un problema»

Leggi su inter-news

(Di sabato 22 aprile 2023)contano i giorni che mancano aldi Champions League in semifinale, ma con unnon di poco conto. Lo evidenzia il giornalista, nel suovento per Radio Radio Mattino. RISCHIO FLOP – Stefanodà la semifinale di Champions League come spartiacque: «Anche il giudizio dei club sui loro allenatori è legato alora hanno il sorriso a trentadue denti e i loro allenatori pure, ma chi esce dalsconfitto non solo passa un momento molto brutto, per aver perso una semifinale di Champions League vedendo l’altra in finale, ma anche perché perderebbe la Champions League dell’anno prossimo. Una stagione in quelpuò diventare ...