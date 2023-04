Agostinelli prova a crederci | “Ho la squadra in mano | possiamo ancora farcela”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPalermo – Le parole di Andreaal termine della sfida valevole il campionato di Serie B che ha visto il Benevento giocare sul campo del Palermo. L’allenatore di Ancona ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Barbera” per affrontare la formazione di Eugenio Corini. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Pareggio – Ci tiene in vita, è importante. Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio, il loro portiere si è superato. Nella ripresa abbiamo sofferto, ma potevamo fare gol. I ragazzi hanno fatto tanto su un campo importante. Ho lain, me la sento e so chefare di più. Scelte – Sapevamo che Farias e Ciano non avevano i novanta minuti. Il gol è arrivato come lo avevamo preparato.una ...