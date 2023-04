AEW | MJF e quel tweet eliminato su Goldberg

(Di sabato 22 aprile 2023) L’attuale campione della AEW MJF, noto per essere un personaggio senza peli sulla lingua, nemmeno stavolta ha deciso di risparmiarsi. Per essere piú precisi, rispondendo ad undella pagina “The Covalent TV” relativa a, Friedman ha ricondiviso il post provocando, con delle parole non proprio gentili, l’ex wrestler della WCW, salvo poi cancellare quasi immediatamente il. Semplice provocazione oppure no? Vista l’attuale situazione di, che recentemente ha annunciato di voler organizzare un tour per celebrare il suo ritiro ribadendo la propria delusione per il comportamento della WWE, molti fans hanno iniziato a fantasticare su di un possibile approdo della leggenda nella federazione di Tony Khan, magari proprio per intraprendere un feud con MJF. Certamente, si tratta di ...

Nel match di punta della serata MJF e Bryan Danielson si sono dati battaglia per oltre 60 minuti molto intensi, ma le sorprese non sono mancate nel corso dello show. Tra gli incontri di punta figura un Iron Man Match da ben 60 minuti che vedrà contrapposti il campione in carica e l'American Dragon Bryan Danielson.

Da qualche settimana i "Four Pillars" della AEW non se le mandano a dire e c'è grande incertezza su chi la spunterà per sfidare MJF con il titolo AEW in palio. Chi sperava in un fatal-4-way match prob ...MJF difenderà il suo AEW World Championship a Double or Nothing, contro il vincitore di un mini-torneo tra il resto dei 4 Pillars della AEW.