Adriano … l’ultimo “grande” Imperatore

(Di sabato 22 aprile 2023) La storia diLeite Ribeiro è statodel calcio mondiale. Conosciuto dalpubblico come– da non confondersi col famoso Re dell’Impero Romano che regnò dal 117 alla sua morte – nasce a Rio de Janeiro il 17 febbraio 1982. È un’infanzia difficile, un’esistenza a dir poco complessa. Cresciuto nella polvere (quella che non va via vita natural durante e a volte si ripresenta, dopo anni, a chiedere un conto fin troppo salato da pagare) della favela di Vila Cruzeiro, dove i primi residenti erano schiavi neri in fuga dalle colonie, nel quartiere di Penha a Rio de Janeiro. Un luogo dimenticato da Dio, un terreno fertile per il narcotraffico, una delle aree più indigenti e violente della città brasiliana. Nonostante ...