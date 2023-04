(Di sabato 22 aprile 2023) L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla del possibilediMin Jae nel corso del calciomercato estivo. La clausola rescissoria del difensore coreano del Napoli infatti potrebbe attirare le attenzioni di tanti big club, specialmente di Premier League. In tal senso il quotidiano parla anche del possibiledel difensore ex Fenerbahce. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Calciomercato Napoli, c’è ildiScalvini potrebbe essere ildesignato di, però costa già tanto. Il difensore dell’Atalanta dunque sarebbe finito nel mirino del direttore sportivo azzurro Cristiano, che dovrò però battere la concorrenza di tanti altri club, tra cui anche l’Inter e dovrà essere ...

...der, ex cancelliere ripudiato perché non tradisce l'amicizia per Putin, prima e dopo l'agli ... cibo nazionale, è stata la quinta moglie, la coreana So - yeon, per fargli perdere peso e calare ...Tra gli altri vip - anche internazionali - che hanno dettoalla spunta blu troviamo il conduttore Rai Alberto Matano,Kardashian, Cristiano Ronaldo e Donald Trump. Che cosa accadrà nelle ...In difesa c'è ottimismo per il rinnovo di, che però ha ancora una clausola rescissoria bassa, ... A centrocampo dopo i rinnovi di Anguissa e Lobotka su va verso l'a Zielinski (in scadenza nel ...

Addio Kim Giuntoli ha pronto il sostituto: vale 30 milioni! Spazio Napoli

ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Scalvini se parte Kim, ma c'è un ostacolo che frena il Napoli. I pensieri del Napoli non sono solamente rivolti al possibile addio ...Sul Corriere dello Sport in edicola oggi si può leggere un focus di calciomercato sul Napoli. L’idea di De Laurentiis è quella di non cedere i suoi calciatori migliori Ultime notizie Calcio… Leggi ...