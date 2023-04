Addio chiamate spam o truffe telefoniche | non lo sa nessuno | ma basta un click e le blocchi per sempre

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 22 aprile 2023) Siete assillati da quelle fastidiosee dai tentativi di truffa telefonica? Ecco cosa dovete fare per liberarvene per. Quando squilla il nostro telefono siamo soliti staccare qualsiasi attività e correre a rispondere. Solitamente infatti si tratta di qualcuno che ci cerca per qualcosa di importante, magari è una chiamata di lavoro per qualcosa che va fatta immediatamente oppure si tratta di una notizia riguardante un familiare o un amico che dobbiamo conoscere. I trucchi per bloccare perlescam su Smartphone – Ilovetrading.itChiaramente nella maggior parte dei casi abbiamo questi numeri salvati in rubrica e sappiamo a chi stiamo rispondendo, ma può capitare in emergenza che qualcuno che conosciamo ci chiami da un telefono di un amico o di un collega, come può ...