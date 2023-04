Addio alla patente | la strategia del Governo punta tutto su un’app | come funzionerà

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 22 aprile 2023) Ilè al lavoro per creare una riforma che cambi totalmente il mondo degli automobilisti e quindi della. Ma di cosa si tratta? Una grande rivoluzione che cambierà per sempre il mondo degli automobilisti. Tra non molto lapotrà essere solo un vecchio ricordo. Ma al suo posto, cosa verrà utilizzato? Ovviamente ci dovrà essere un sostituto di questo documento così importante anche perché è impensabile guidare un veicolo senza averne una. Cambiamenti in vista per ladi guida- Ilovetrading.itA parlarne per primo è stato il Sottosegretariopresidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti, durante l’audizione di frontecommissione affari costituzionali della Camera che ha riferito: “Stiamo lavorando per inserire tre importanti ...