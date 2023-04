Accademia di Santa Sofia | successo per il quinto appuntamento con i Venerdì del Jazz

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutisera all’Auditorium San Vittorino di Benevento, l’di, per il suocon la rassegna “steps – Idel”, curata dal M° Umberto Aucone, ha ospitato il concerto del Simone Sala Trio con l’ospite speciale Arturo Caccavale. Un altroper il cartelloneinserito nell’ambito della poliedrica Stagione Concertistica 2023 che l’dipresenta in sinergia con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio di Benevento. Come sempre Maria Buonaguro, Presidente Amici dell’e Marcella Parziale, Direttore Artistico ...