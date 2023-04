Accadde oggi | 22 aprile | da Di Bartolomei a Luis Enrique

CosaLa nave fu colpita il 1 luglio 1942 da un sottomarino statunitense il cui equipaggio ... ha dichiarato il primo ministro australiano, Anthony Albanese, 'speriamo che le notizie di...La storia non si fa con i "se", ma se nel '56 il Pci avesse agito diversamente E sela moglie ... La storia è vera (nel 1985 in Kentucky) e non finì bene giacché l'orso, ingerita la droga, ...Perché Io credo semplicemente che ciòsotto la spinta dei partiti moderati che non ... Certo non sfilerò nei cortei per come si svolgono. Perché lì non si celebra una festa della libertà e ...

Accadde oggi - Miracolo Totti all'Olimpico. Zavaglia: "La Lodigiani lo aveva ceduto alla Lazio". La... Voce Giallo Rossa

Sembrava un fenomeno alieno, qualcosa che si vede solo nei film di fantascienza, ma c'è una spiegazione: cos'è la strana spirale vista nel cielo dell'Alaska ...I resti erano a una profondità di oltre 4 chilometri. La Montevideo Maru fu colpita da un sottomarino statunitense. Le vittime erano tutti prigionieri di guerra ...