Accadde oggi | 22 aprile | almanacco del giorno

, l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato. Cosa è accaduto il 22 aprile 1073 " Elezione di Papa Gregorio VII 1370 " A Parigi inizia la ...CosaLa nave fu colpita il 1 luglio 1942 da un sottomarino statunitense il cui equipaggio ... ha dichiarato il primo ministro australiano, Anthony Albanese, 'speriamo che le notizie di...La storia non si fa con i "se", ma se nel '56 il Pci avesse agito diversamente E sela moglie ... La storia è vera (nel 1985 in Kentucky) e non finì bene giacché l'orso, ingerita la droga, ...

Accadde oggi - Miracolo Totti all'Olimpico. Zavaglia: "La Lodigiani lo aveva ceduto alla Lazio". La... Voce Giallo Rossa

Il marito della donna ha reagito e aggredito l'altro uomo che aveva scambiato la moglie per una borseggiatrice. Urla, tensioni e spintoni a bordo del vagone della metro A ...1997 – Perù: un commando di forze governative libera in un blitz 71 persone tenute in ostaggio da 126 giorni da un gruppo di ribelli nella residenza dell’ambasciatore giapponese nella capitale Lima; u ...