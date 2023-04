Accadde oggi | 22 aprile 1870 | nasce Lenin | padre del Socialismo

(Di sabato 22 aprile 2023) Nacque a Simbirsk il 22, in una famiglia benestante ebraica, Vladimir Il’i? Ul’janov, più conosciuto col suo pseudonimo, colui che già a 17 anni si interessò dirivoluzionario di stampo marxista contro gli Zar. L’interesse maggiormente si … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

1922: Nasce a Nogales, Arizona, USA, Charlie Mingus, contrabbassista jazz. Morirà il 5 gennaio 1979. Avanti TAGS 22 aprile , Blues Brothers , John Lennon La fotografia dell'articolo è pubblicata non ...Vengono usati gas asfissianti, viene presentata la Isetta, primo trapianto di occhio 1370 - Posa della prima pietra a Parigi per la costruzione della Bastiglia , la fortezza voluta da ...E ancora una voltaè il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ad accendere la miccia dello ... Perché Io credo semplicemente a ciò chesotto la spinta dei partiti moderati che non ...

Accadde oggi: 21 aprile, almanacco del giorno Globalist.it

Barbara Vacchiano e Damiano Noschese non danno segni di pentimento. Sono tranquilli e negano di aver ucciso Marzia Capezzuti. Lo negano di continuo con tutti, anche con chi all’interno ...FirenzeViola.it foto di Federico De Luca Taulant Xhaka, centrocampista del Basilea, ha parlato a Dritte Halbzeit in merito alla grande vittoria ottenuta sul Nizza e all'approdo in… Leggi ...