Abusi su una bimba di 9 anni ospite del Cara di Isola Capo Rizzuto | arrestato 38enne richiedente asilo

Leggi su tpi

(Di sabato 22 aprile 2023) Unmigrante che ha chiesto la protezione internazionale ed è ospitato neldi, in Calabria, è statodalla squadra mobile con l’accusa di aver violentato sessualmente una bambina di nove, anche leidel Centro insieme alla sua famiglia. L’arresto è avvenuto in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip al Tribunale di Crotone. La piccola aveva raccontato quanto accaduto alla madre: ilavrebbe approfittato di lei in un momento in cui entrambi si sarebbero trovati da soli. La segnalazione ha fatto partire le indagini, con la procura di Crotone che ha richiesto e ottenuto dal gip l’emissione della misura cautelare, che è stata eseguita. ...