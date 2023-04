Abilitati e specializzati all’estero con riserva in Gps | nasce elenco aggiuntivo in coda solo per le supplenze Decreto PA in Gazzetta Ufficiale

Il decreto PA, pubblicato dopo oltre 2 settimane in Gazzetta Ufficiale, contiene anche una specifica misura, già in verità nota, che riguarda glie glisul sostegno all'estero. Il testo bollinato dalla ragioneria dello Stato e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dunque conferma quanto era già stato resto noto, ovvero ...estero IL DL introduce una novità per gli aspiranti inseriti in GPS con titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito all'estero e ancora privo di riconoscimento in ...36/2022 detta disposizioni in merito al conseguimento di un un'altra abilitazione per i docenti giàe per quellisu sostegno Così leggiamo nell'articolo 2 - ter del D.lgs. 59/...

Abilitati e specializzati all’estero, restano in prima fascia degli elenchi aggiuntivi di Gps fino al riconoscimento del titolo. Decreto PA in Gazzetta Ufficiale Orizzonte Scuola

Premessa Egregi Signori Politici e Giornalisti, siamo un folto gruppo di docenti precari abilitati su materia e specializzati sul sostegno in Europa. Vogliamo anzitutto ringraziarvi per la disponibil ...