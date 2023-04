A teatro con dialoghi e incontri per “Gilania Un’altra storia di relazioni”

(Di sabato 22 aprile 2023) Bergamo. “(di)” è il progetto di Public Engagement dell’Università degli Studi di Bergamo, in collaborazione con Molte fedi sotto lo stesso cielo–Acli Bergamo e associazione Alilò futuro anteriore Bergamo. Il progetto, presentato nella mattinata di venerdì 21 aprile nella sede Acli Bergamo, si compone di due momenti: la produzione di una performance teatrale, e la messa in scena delle performance in tre diverse date (28 aprile, 8 e 15 maggio). Lo spettacolo nasce dall’incontro tra un’attrice, una visual artist, e un regista, volutamente maschio, e si interroga sul tema della “Mascolinità tossica”, provando ad affrontarlo attraverso il dialogo. A esordire, alla presentazione, Elisabetta Bani, Prorettrice alla Terza missione: “Quello presentato oggi, è un progetto di public engagement, ...

Eventi ominosi, come l'assedio delDubrovka nel 2002. La crisi economica è devastante, gli scioperi paralizzano il paese,i lavoratori pubblici che non ricevono gli stipendi dopo il ......tutti il 21 e 22 Maggio alFranco Parenti di Milano. La domenica sarà aperta al pubblico, il lunedì sarà invece riservato agli operatori: trovate tutte le informazioni per esserenoi a ...Evaristo Beccalossi, stella dell'Inter fra gli anni '70 e '80, fa avanti e indietro fra l'appartamento di Milano, dove vivela moglie Danila, e la villetta di famiglia a Brescia. Ma gli capita di scantonare dall'asse dell'autostrada BreBeMi per girare il mondo, come capo delegazione della nazionale italiana Under 19. "...

Napoli, Teatro San Carlo - Die Walküre (con Jonas Kaufmann) Connessi all'Opera

Lo spettacolo Fontana Project della compagnia NoGravity debutta al Teatro Vascello, dal 26 al 30 aprile. Dal martedì al venerdì ore 21, sabato ore 19 e domenica ore 17. Emiliano Pellisari porta in ...Ha prestato la propria a Meryl Streep, Barbra Streisand, Julie Andrews: Maria Pia Di Meo ha fatto la storia del doppiaggio italiano. Ci racconta una vita tempestosa e un mondo che non la cerca quasi p ...