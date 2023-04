A Stoccarsa la finale (Swiatek - Sabalenka) è tra le prime 2 del mondo

In, come lo scorso anno, Iga troverà Aryna Sabalenka che invece di game ne ha lasciati appena 3 alla outsider russa Anastasia Potapova, seppellita sotto un pesantissimo 61 62 durato appena 58 ...In, come lo scorso anno, Iga troverà Aryna Sabalenka che invece di game ne ha lasciati appena 3 alla outsider russa Anastasia Potapova, seppellita sotto un pesantissimo 61 62 durato appena 58 ...

Swiatek-Sabalenka, finale tra le prime 2 del mondo a Stoccarda SuperTennis

Come era prevedibile il Wta 500 di Stoccarda manda in finale le prime due giocatrici del mondo . Il compito più difficile spettava alla numero 1 ...Tennis | Featured, WTA | I. Swiatek b. O. Jabeur 3-0 ritiro Bruttissimo e tristissimo epilogo nella seconda, e tanto attesa, semifinale del WTA 500 di Stoccarda. Con una Porsche ...