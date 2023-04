A Palermo arrestata la preside antimafia Daniela Lo Verde | rubava materiale scolastico e cibo dalla mensa

(Di sabato 22 aprile 2023)Lodella scuola intitolata al Giudice Giovani Falcone, nel quartiere Zen die nota per le sue battaglie, è statadai carabinieri del capoluogo siciliano con le accuse di peculato e corruzione nella giornata di venerdì 21 aprile 2023. Al momento si trova ai domiciliari. La donna sapeva già di essere indagata, ma si è mostrata sorpresa nel momento in cui le forze dell’ordine le hanno notificato il provvedimento. La stessa misura è stata conferita al viceDaniele Agosta e ad Alessandra Conigliaro, dipendente di un negozio di rivendita di prodotti Apple che le avrebbe regalato degli iPhone in cambio della fornitura in esclusiva alla scuola di tablet e PC. L’indagine nei confronti della dirigente scolastica andava ...

