A Milano demolita la villa del generale Badoglio

(Di sabato 22 aprile 2023) AGI - Cittadini arrabbiati per la demolizione di una palazzina in stile eclettico-neo rinascimentale costruita nel 1926 dall'architetto Lorenzo Salvini all'angolo tra via Crema e piazza Trento a. "In molti ci sono rimasti male e anche io che ho saputo delle ruspe in azione da una vicina di casa, siamo stati tagliati fuori" spiega all'AGI Natale Carapellese, il presidente del Municipio 5 dove sorgeva la villetta abbellita dai decori a graffito sulle facciate che a gennaio, quando era emersa la possibile demolizione, era riuscito a fermare l'abbattimento facendosi portavoce delle proteste. L'edificio non aveva nessun vincolo, precisa, perché né il vecchio proprietario che l'ha venduto alla società che l'ha eliminato per una nuova costruzione, destinata a uffici e negozi, né gli enti preposti avevano mai chiesto di dargli una 'protezione speciale'. In un primo ...