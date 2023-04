A Khartoum una banca in fiamme fra gli scontri

(Di sabato 22 aprile 2023) Fumo eda una filiale dellasudanesegiordana Al Jazeera a, la capitale del Sudan in preda alla seconda settimana di combattimenti fra i due generali che si contendono il paese. ...

Fumo e fiamme dafiliale della banca sudanesegiordana Al Jazeera a, la capitale del Sudan in preda alla seconda settimana di combattimenti fra i due generali che si contendono il paese. Le immagini del ...... dove dasettimana infuriano gli scontri tra l'esercito regolare e i paramilitari delle Forze ... tranne quello di" e quello di Nyala, la capitale del Darfur meridionale. Per approfondire: ...Ancora scontri a'Nonostante l'annuncio ditregua di tre giorni per l'Eid al - Fitr (la festa di fine Ramadan) sabato asi sono intensificati gli scontri tra l'esercito sudanese ...

Roma, 22 apr. (askanews) - Fumo e fiamme da una filiale della banca sudanesegiordana Al Jazeera a Khartoum, la capitale del Sudan in preda alla seconda settimana di combattimenti fra i due generali ch ...Nonostante fosse stata annunciata una tregua di tre giorni, i media locali parlano di esplosioni e scontri in diversi quartieri della capitale sudanese ...