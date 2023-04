A Fiumicino il rugby scende in campo con le Farmacie sociali

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 aprile 2023)– “Sono orgoglioso dell’aiuto che quest’anno si è riusciti a dare all’Associazionecon una sponsorizzazione. Si è voluto sostenere uno sport, cioè il. La dimostrazione che alcuni valori, come lealtà, rispetto, generosità, sacrificio, altruismo, possono resistere nel tempo, anche nello sport“. Così commenta il vice presidente dellecomunali diMichele Cremona “Voglio ringraziare – spiega – tutto il Consiglio di Amministrazione che ha votato all’unanimità. Lavoriamo per il bene comune con il principio del sociale cercando di essere vicini alla popolazione come facciamo quotidianamente con lo sconto del 20% su tutti i prodotti presso la farmacia di via della Scafa a Isola Sacra” conclude. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con ...