«5mila euro alle donne in difficoltà che rinunciano all’aborto» | la Regione Puglia congela la delibera che piace alla Lega

(Di sabato 22 aprile 2023) Laha deciso di sospendere l’aiuto diper sostenere leina portare avanti la gravidanza. Appena approvata ladella giunta di Michele Emiliano, erano insorte le associazioni femministe, come “La giusta causa” assiemeconsigliera regionale Pd Lucia Parchitelli che accusavano l’assessora Rosa Barone (M5s) di non rispettare la libertà delledi decidere per l’aborto. Con la propria maggioranza in subbuglio, la giunta pugliese ha deciso dire lanon ancora pubblicata «per avviare un confronto con tutte le realtà, ripristinare la corretta informazione per non far diventare un tema così importante oggetto di attacchi strumentali». ...

La Regione Puglia ha deciso di sospendere l'aiuto diper sostenere le donne in difficoltà a portare avanti la gravidanza. Appena approvata la delibera della giunta di Michele Emiliano , erano insorte le associazioni femministe, come 'La ...E' stata sospesa, dalla Regione Puglia, la delibera approvata in Giunta che riconosceva un bonus dialle donne incinte che, dopo essersi recate in un consultorio, optavano per non interrompere la gravidanza. La decisione, arrivata dopo diverse polemiche politiche, è stata ufficializzata ...La Regione Puglia ha deciso di sospendere la delibera con cui si dava sostegno economico e psicologico alle donne in gravidanza in difficoltà. Lo annuncia l'assessora al Welfare, Rosa Barone: "...

"Aiuti di 5mila euro alle donne che rinunciano all'aborto": rivolta femminista contro la Regione Puglia. Deli… La Repubblica

Il progetto contro il calo demografico in Sicilia, grazie alla disponibilità economica relativa alle somme rimanenti dal Fondo di sostegno ai comuni marginali per il 2021. La domanda va presentata ent ...Sospesa la delibera approvata martedì che prevedeva sostegno economico e psicologico alle donne incinte in difficoltà ...