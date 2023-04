25 aprile | le sgrammaticature di La Russa frutto di una strategia | siamo al “fascisti brava gente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) di Valerio Pocar Chi legge vorrà scusarci se torniamo su un argomento che, nelle scorse settimane, ha suscitato un certo clamore e un giustificato allarme: alludiamo alle affermazioni pubbliche della seconda carica dello Stato sull’attentato partigiano di via Rasella, affermazioni che ci permettiamo di non ripetere qui virgolettate, non solo perché note, ma anche perché indecenti, soprattutto in quanto false. Qualche giorno dopo la Presidente del Consiglio ha liquidato l’uscita del suo sodale (a lei, forse, piacerebbe chiamarlo “compatriota”) definendola una “sgrammaticatura”. Ora, una sgrammaticatura è un errore di grammatica e in questo caso si deve intendere come una violazione della grammatica o meglio del galateo istituzionale, che non impone, ma suggerisce a coloro che ricoprono cariche pubbliche, specie se di grado elevatissimo, di usare prudenza nelle loro esternazioni. Nel ...