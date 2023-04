25 aprile | l’Anpi intima ai commercianti di non alzare la saracinesca | troppi negozi aperti | chiudano

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 22 aprile 2023) Non bastavano le polemiche di qualche giorno fa, scatenate dall’ordinanza del sindaco Pd di Bologna, Matteo Lepore, con cui si impone la chiusura alle 19 delle attività commerciali della zona del capoluogo emiliano in cui si svolgeranno le celebrazioni del 25… In queste ore, infatti, a corredo dell’ultimo pregresso, arriva anche il perentorio “invito” delai, ai quali gli ex partigiani dell’associazione chiedono con veemenza di abbassare le saracinesche deiper tutta la giornata perché la la ricorrenza segnata in rosso sul calendario «sia dedicata all’antifascismo, e non al profitto». È quanto sostenuto in un appello che, con toni burberi e frasi tutt’altro che di circostanza, Anna Cocchi, presidente delBologna, ha indirizzato aianti ...