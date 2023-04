25 aprile | Bertinotti | ' dopo parole La Russa antifascisti dovevano lasciare aula'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "questi elementi di aggressione all'antifascismo da parte di La, mi sarei aspettato che i senatori del campo democratico avessero scelto di non partecipare ai lavori quando l'è presieduta dall'esponente di Fratelli d'Italia”. A dirlo l'ex presidente della Camera e già leader di Rifondazione Comunista Fausto, in un'intervista al quotidiano 'L'Identità'. "La classe dirigente dem – sottolinea - non è in grado di far rivivere la cultura dell'antifascismo. Con questa parola si dovrebbe indicare una militanza attiva, non solo un ricordo. Portare un fiore per ricordare Matteotti ha senso solo se tale gesto è inserito in un programma per bloccare determinate politiche. Altrimenti è una semplice passerella", conclude