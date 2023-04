15 filmoni da celebrare in streaming nei loro anniversari non meno cult

(Di sabato 22 aprile 2023) I film da vedere inche hanno segnato la storia e che nel 2023 compiono 50, 20 e 10 anni. Bisogna risalire al 1973, ma spaventa tuttora L’esorcista di William Friendkin. È il miglior horror di tutti i tempi. E che dire di Amarcord di Fellini e American Graffiti di George Lucas? Vale la pena rivederli. E non sono datitoli più recenti, ma diventati ugualmente dei, come Kill Bill - Volume 1 di Quentin Tarantino (del 2003), Big Fish di Tim Burton (sempre del 2003) e La grande bellezza di Paolo Sorrentino, premio Oscar nel 2013. Filmdel 2003 che compiono 20 anni Alla ricerca di Nemo (2003) È uno dei migliori film d’animazione della Pixar insieme a Monster & Co., Wall- E, Toy Story e Ratatouille. La storia del pesce pagliaccio Nemo e del padre che, insieme alla smemorata Dory, attraversa le ...

