10 itinerari per scoprire la Toscana in bici

(Di sabato 22 aprile 2023) Lacletta è il mezzo ideale per muoversi in città, ma anche una valida alleata in vacanza per fare piccoli-medi (e anche lunghi) spostamenti, per esplorare enuovi territori sulle ciclabili più belle d'Italia. E se proprio non siete avvezzi alla fatica ci pensano leclette elettriche a darvi una mano, anzi due gambe. E la, mete tra le più ambite dai cicloviaggiatori di mezzo mondo grazie a percorsi iconici come quello dell'Eroica e delle Strade Bianche, anticipa una tendenza che molte regioni stanno cavalcando: incentivare il turismo inattraverso una mappatura dettagliata dei percorsi fruibili su due ruote. L’Atlante del bike inturistici inL’"Atlante del bike" è la mappatura online fruibile sul ...