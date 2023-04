Zola | «Cagliari per me è tutto | sulla sfida al Parma…»

(Di venerdì 21 aprile 2023) Gianfranco, ex attaccante, ha parlato del momento dele della lotta per la promozione. Le dichiarazioni Gianfranco, ex attaccante, ha parlato ai canali ufficiali Parmatoday del momento del. PAROLE – «per me è l’anima. Nella mia vita ho avuto la fortuna di giocare in molti posti, ho avuto diverse soddisfazioni nella mia carriera e mi sono sentito amato. Maè stato qualcosa di diverso. Ho sempre mantenuto viva l’idea di tornare un giorno in Sardegna, mi ha accompagnato per tutta la carriera. E ci sono riuscito a 37 anni, senza nessuna certezza di poter portare a casa il risultato. Ma è andata bene, abbiamo ottenuto cose importanti e mi è rimasto dentro il rapporto con i miei compagni, con la città e con i tifosi che rappresentavamo ...

Gianfranco, ex attaccante, ha parlato del momento dele della lotta per la promozione. Le dichiarazioni Gianfranco, ex attaccante, ha parlato ai canali ufficiali Parmatoday del momento del ...... dove far giocare il dieci Costringerlo a fare la fascia o trasformarlo in una punta La carriera diin Italia (prima del suo ritorno a) finisce per questo: eredita la 10 di Maradona a ..., 13 aprile 2023 " "Il golf è uno sport che si coniuga felicemente con il turismo, perciò ... ospiterà le gesta di circa cento giocatori, tra i quali anche Gianfranco" ha aggiunto l'...

Zola: «Cagliari per me è l'anima. Domani gara tra due migliori del campionato» - Cagliari News 24 Cagliari News 24

Gianfranco Zola, ex giocatore sia del Cagliari che del Parma, ha parlato della sfida che andrà in scena allo stadio Tardini Quest’oggi Parmatoday ha pubblicato l’intervista rilasciata dall’ex giocator ...Il fantasista di Oliena ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ParmaToday.it in qualità di doppio ex della sfida. Ecco un breve estratto: “Una partita tirata tra due delle migliori squadre ...