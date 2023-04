...la semifinale di Champions League e giocarsi nell'euroderby contro il Milan l'accesso alla finale di Istanbul del 10 giugno è forse il più punto più alto della storia nerazzurra di Steven. ...... figlia di Pierluigi, e in parte anche a Simone, che ha sempre creduto in lui, che ha fatto ... con il quarto posto obiettivo prioritario per, in Coppa Italia (deve giocare la semifinale ...sorride e guarda al bilancio: i 20/25 milioni della semifinale evitano una cessione di peso ...di magra è già abbastanza Domenica a Empoli riparte la corsa a ostacoli dell'Inter e di. Il ...

Zhang e Inzaghi, la prima semifinale di Champions arriva nella stagione più difficile La Gazzetta dello Sport

Il presidente, pur non potendo più investire come negli anni d'oro, in estate ha rinunciato alla cessione last minute di Skriniar per non indebolire la squadra ed è sempre vicino al gruppo. Il tecnico ...Simone Inzaghi potrebbe meditare un'uscita di scena à la Mourinho: fare il botto in Champions League e poi formalizzare il divorzio.