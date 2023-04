Zero trasparenza sui dati | così il Pnrr è un segreto di Stato

(Di venerdì 21 aprile 2023) Diceva il politologo Norberto Bobbio che la democrazia è idealmente «il governo del potere visibile»: una casa di vetro, cioè, in cui l’attività dei governanti è costantemente esposta agli occhi – e quindi anche al controllo – dei cittadini. Se questo principio è valido, allora si può dire che la gestione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza non sta seguendo modalità propriamente democratiche: il più importante pacchetto di investimenti pubblici degli ultimi cinquant’anni è infatti avvolto da una coltre di fumo che impedisce ai non addetti ai lavori – giornalisti compresi – di avere libero accesso alle informazioni sul suodi avanzamento. Né il Governo Draghi né il Governo Meloni hanno rispettato l’impegno alla– stabilito nello stesso– che imponeva di rendere pubblici e aggiornare in tempo reale tutti ...

Diceva il politologo Norberto Bobbio che la democrazia è idealmente «il governo del potere visibile»: una casa di vetro, cioè, in cui l'attività dei governanti è costantemente esposta agli occhi – e q