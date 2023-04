Zakaria | il Marsiglia chiede informazioni alla Juventus

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Secondo quanto arriva dSpagna, Denispotrebbe finire alnella prossima stagione. Lo svizzero non resterà in bianconero Tra i giocatori che sicuramente non saranno al Chelsea nella prossima stagione c’è Denis. Soprattutto perché il 26enne svizzero è in prestito al club londinese d. E poiché appartienevecchia signora e L'articolo