Youth League | Hajduk Spalato-Milan | le formazioni ufficiali | News

Commenta per primo Tutto il Milan U19 è a Ginevra per le Final Four di UEFA: Ignazio Abate infatti ha voluto portare con la squadra tutti i giocatori, anche quelli non convocati o infortunati, per fare gruppo e per onorare un risultato raggiunto da tutti.Commenta per primo Hajduk (4 - 3 - 3 ): Buljan; Dolonga, Juric - Petrasilo, Vuskovic, Hrgovic; Pukstas, Kavelj, Skoko; Vrcic, Antunovic, Brajkovic. Milan (4 - 3 - 3): Nava; Casali, Coubis, Nsiala, ...Commenta per primo Il Milan Primavera si gioca a partire dalle 18 la chance di accedere alla finalissima disfidando nella semifinale allo Stade de Geneve in Svizzera i pari età del l'Hajduk Spalato in una cornice incandescente soprattutto per i numerosissimi tifosi croati accorsi in Svizzera ...

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a Ginevra, sede delle final four di Youth League, dove tra pochi istanti Hajduk Spalato e Milan si affronteranno per la semifinale, che ricordiamo essere in..Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, è a Ginevra per assistere alla semifinale di Youth League tra l'Hajduk Spalato e i rossoneri allenati da Ignazio Abate; raggiunto da Calciomercato.com, ha rilas ...