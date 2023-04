Youth League | Hajduk Spalato-Milan 0-0 | ritmi molto bassi | LIVE NEWS

Commenta per primo Zvonimir Boban , ex dirigente del Milan, è a Ginevra per assistere alla semifinale ditra l'Hajduk Spalato e i rossoneri allenati da Ignazio Abate; raggiunto da Calciomercato.com , ha rilasciato queste brevi dichiarazioni: 'Sensazione Bellissima, sono miei amici i croati ...Commenta per primo Momenti di tensione prima di Hajduk Spalato - Milan , semifinale dia Ginevra: alcuni tifosi croati giunti in Svizzera per assistere alla gara e tifare Hajduk sono stati protagonisti di disordini e scontri con la polizia locale all'esterno dello Stade de ...Commenta per primo Tutto il Milan U19 è a Ginevra per le Final Four di UEFA: Ignazio Abate infatti ha voluto portare con la squadra tutti i giocatori, anche quelli non convocati o infortunati, per fare gruppo e per onorare un risultato raggiunto da tutti.

LIVE Youth League, Hajduk-Milan 0-0 al 45': traversa di Cuenca! | Primapagina Calciomercato.com

Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, è a Ginevra per assistere alla semifinale di Youth League tra l'Hajduk Spalato e i rossoneri allenati da Ignazio Abate; raggiunto da Calciomercato.com, ha rilas ...Il Milan Primavera si gioca a partire dalle 18 la chance di accedere alla finalissima di Youth League sfidando nella semifinale allo Stade de Geneve in Svizzera i pari età dell'Hajduk Spalato in una c ...