Youth League | dove vedere Hajduk Spalato-Milan in diretta tv e streaming

Oggi al via le Finals di Youth League a Ginevra. Tra le quattro semifinaliste - proprio come nella coppa dei 'grandi' - c'è anche il Milan. La squadra allenata da Abate se la vedrà alle 18 contro i croati dell' Hajduk Spalato. I ragazzi di Ignazio Abate si sono qualificati per la prima volta della propria storia per le Final Four di UEFA Youth League.

Milan alle Final 4 di Youth League: i 3 talenti di Abate da tenere d'occhio Calciomercato.com

Hajduk-Milan, gara valida per le semifinali di Youth League, sarà visibile in tv su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e Sky Sport Football (canale 203). L'incontro verrà trasmesso anche in streaming. Ignazio Abate, allenatore del Milan Primavera, ha parlato prima della partita di Youth League contro l'Hajduk Spalato.