Youth League amara per il Milan | l’Hajduk vince 3-1 e va in finale

(Di venerdì 21 aprile 2023) Allo Stade de Geneve, davanti a 17 mila tifosi croati, il Diavolo di Ignazio Abate cade e vede sfumare il sogno di essere la prima squadra italiana are laSpalato si impone 3-1 giocando una partita tutt’altro che trascendentale. Anzi, i rossoneri dominano in lungo e in largo, colpendo una traversa con Cuenca, che sempre sullo 0-0 si vede respingere anche un tiro a botta sicura sulla linea. Ma pagano a carissimo prezzo tre disattenzioni difensive grossolane. E così l’unico club italiano a centrare l’impresa resta l’Inter, quando ancora il torneo si chiamava Next Gen e in panchina sedeva Stramaccioni. Parliamo del lontano 2012. Davvero un peccato per la squadra di Abate, che era arrivata in Svizzera piena di speranze. Speranze che si sono infrante contro un Hajduk cinico ma non ...