Youth League 2022 2023 | l’AZ passa ai rigori contro lo Sporting Lisbona | in finale contro Milan o Hajduk Spalato

(Di venerdì 21 aprile 2023) Un momento magico perAlkmaar. Dopo il raggiungimento della semidi Conferencedella squadra maggiore, è arrivato il pass per ladinella giornata di venerdì. Il club olandese ha avuto la meglioloin una partita, giocata a Ginevra sede della final four, intensa in cuiha avuto la meglio solo dopo i calci di rigore. Parte meglio loche con una pressione costante fa rimanerebloccata nella sua metà campo. Per sbloccare il match ci pensa Diogo Cabral con un gol da cineteca che porta avanti i portoghesi. Da lì in poi però il club portoghese diminuisce la pressione e ...

Oggi al via le Finals dia Ginevra. Tra le quattro semifinaliste - proprio come nella coppa dei 'grandi' - c'è anche il Milan. La squadra allenata da Abate se la vedrà alle 18 contro i croati dell' Hajduk Spalato

Non solo il Milan dei grandi tra le prime 4 d'Europa. A dare soddisfazioni importanti alla società è anche il Milan Primavera che, se in campionato stenta a decollare, in Youth League sta letteralment ...La diretta live di Sporting Lisbona-Az Alkmaar, prima semifinale della Youth League 2022/2023. Si scende in campo a Ginevra con il grande obiettivo di qualificarsi per la finale: final four che entran