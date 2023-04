(Di venerdì 21 aprile 2023) Se si possa morire per noveieri se lo chiedevano in tanti, nel tentativo di dare un senso all’ultima tragediaita. Si può, in un paese in guerra permanente first appeared on il manifesto.

...e soldati e uomini armati non pagati hanno recentemente saccheggiato magazzini di aiuti e... Hemedti ha fatto i soldi inviando 15.000 delle sue truppe inper sostenere l'intervento guidato ...... che non avevano un obiettivo militare identificabile e che hannoe ferito dei civili. L'...potenziale che le armi esportate da RWM Italia potessero essere usate in attacchi illegali inera ...Il rilascio di oltre 800 prigionieri è una misura volta a rafforzare la fiducia per porre fine alla guerra nello, che hapiù di 150.000 persone, tra combattenti e civili, e ha creato uno ...

Yemen ucciso dalla fame: 85 morti per 9 dollari di aiuti Il Manifesto

Yemen (Internazionale) Calca di 5mila persone in una scuola di Sana’a durante la distribuzione di denaro da parte di due commercianti. La guerra rallenta, la crisi umanitaria no: dialogo in corso tra ...Erano andati in tanti con la speranza di racimolare qualche elemosina ad un evento di beneficienza nella capitale dello Yemen devastato dalla guerra. Ma l'iniziativa, promossa dai commercianti locali ...