Yellen sulla Cina apre spazi di comunicazione

(Di venerdì 21 aprile 2023) Invitata a una conferenza alla Johns Hopkins School of Advanced International Studies, la segretaria al Tesoro statunitense, Janet, ha tracciato alcuni punti di potenziale contatto – e marcato quelli di netta distanza – nelle relazioni tra Stati Uniti e. La sintesi generale è: le tensioni tra le due superpotenze sono profonde, segnanti e non si esauriranno a breve, ma questo non deve ostacolare una relazione economica costruttiva. Narrazioni e interessi Dopo che un pallone-spia cinese ha fatto saltare la visita a Pechino del segretario di Stato Antony Blinken, il rapporto tra le due maggiori potenze economiche e militari – dunque geostrategiche – del mondo si è congelato. La visita di Blinken sarebbe servita come momento per verificare se esistevano condizioni su cui posare un’aliquota di fiducia reciproca, in parte ravvivata dopo ...